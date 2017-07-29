عاشقان يتزوجان بين شوطي مباراة لفريقهما المفضل (صور)

حقق عاشقان حلمهما بالزواج خلال حضورهما مباراة لفريقهما المفضل، وداخل الملعب بين شوطي المباراة في إحدى مباريات الدرجة الرابعة في البرازيل.

وتزوج رودريغو من صديقته غلوس رسميًا، خلال مباراة فريقهما أمريكا رن وسيلانديا في الدرجة الرابعة للدوري البرازيلي، على الملعب نفسه الذي شهد واقعة العض الشهيرة للويس سواريز، مهاجم أوروغواي وبرشلونة، لجورجيو كيليني، مدافع إيطاليا ويوفنتوس، خلال كأس العالم 2014 في البرازيل.

واستمر حفل الزفاف خمس دقائق فقط بين شوطي المباراة، التي حضرها نحو عشرة آلاف متفرج، وقالت العروس غلوس: إن هذه الفكرة كانت لرودريغو.

وأضافت: “كانت فكرته من البداية. كنا سنتزوج في نهاية العام في حفل صغير لكنه اقترح أن نتزوج في الملعب خلال مباراة الفريق المحبب له ولذلك وافقت، ولا أعتقد أن أي حفل كان من الممكن أن يحضره هذا العدد من الجماهير”.

وحضرت عائلة الزوج وأصدقاؤه وكذلك أصدقاء العروس المباراة وحفل الزفاف الذي وافقت عليه إدارة نادي أمريكا-رن صاحب الأرض.

وقال العريس رودريغو: “إدارة النادي وافقت على طلبي، لكن منعتني من ارتداء بدلة سوداء وهو لون منافسه سيلانديا، لذلك قررت ارتداء بدلة بيضاء وربطة عنق حمراء”.

ويسع الملعب 31 ألف متفرج، ويقع في مدينة ناتال حيث شهد الملعب الواقعة الشهيرة بين سواريز وكيليني في كأس العالم 2014.