حكم قاسٍ ضد نادي برسبوليس الإيراني بسبب مانويل جوزيه.. تعرّف على التفاصيل

أصدرت محكمة التحكيم الدولية الرياضية، اليوم السبت، حكمًا وصفه الإعلام الإيراني بـ”القاسي” ضد نادي برسبوليس، بطل الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم، بسبب الشكوى التي رفعها مدرب النادي السابق، البرتغالي مانويل جوزيه.

ونقلت وكالة أنباء “مهر” عن مصدر في إدارة نادي برسبوليس، أن “محكمة التحكيم الدولية الرياضية أبلغت النادي بضرورة دفع الديون التي بذمته للمدرب البرتغالي السابق، والتي تبلغ 430 ألف يورو”.

وأوضح المصدر الإيراني: “المحكمة الرياضية أمهلت نادي برسبوليس 3 أسابيع لتسوية الديون ودفع المبلغ للمدرب السابق مانويل جوزيه ومساعديه”.

وبيّن المصدر: “في حال لم يتمكن نادي برسبوليس من دفع المبلغ إلى جوزيه ومساعديه، فإن النادي سيواجه عقوبات قاسية من بينها الاستبعاد من البطولة داخل إيران، كما سيواجه خصم عدد من نقاطه”.

وتولى مانويل جوزيه تدريب نادي برسبوليس الإيراني مطلع 2012، لكن تم استبعاده من هذه المسؤولية في نوفمبر من العام نفسه من قبل اللجنة الفنية لنادي برسبوليس، بسبب النتائج السيئة التي حصل عليها الفريق في الدوري الإيراني الممتاز، وتم تعيين المدرب الإيراني يحيى غول محمدي في مكانه.

وبعد استبعاده لم يلجأ نادي برسبوليس إلى دفع المستحقات المالية التي كانت بذمته للمدرب البرتغالي وبعض مساعديه.