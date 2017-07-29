“الفيفا” يعاقب الاتحاد الإيراني بسبب سلوك جماهيره

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، فرض غرامة مالية على الاتحاد الإيراني قدرها 10 آلاف فرنك سويسري كعقوبة نتيجة الأحداث التي رافقت المباراة التي جمعت المنتخب الإيراني مع نظيره الأوزبكي، خلال المباراة التي جرت في 12 يونيو 2017 في ملعب آزادي وسط طهران.

ونقلت وسائل إعلام رياضية إيرانية، اليوم السبت، عن لجنة الانضباط في “الفيفا” أن اللجنة أبلغت الاتحاد الإيراني بتغريمه 10 آلاف فرنك سويسري ؛نتيجة الشعارات غير الرياضية التي رافقت المباراة بين المنتخب الإيراني ونظيره الأوزربكي ،ضمن مباريات الجولة الثامنة من المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018″.

وحجز منتخب إيران مقعده في بطولة كأس العالم، التي ستقام في روسيا العام المقبل، بتغلبه على منتخب أوزبكستان 2/0.