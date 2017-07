باكياو يدعو الجيش الفلبيني إلى مواجهة داعش على طريقة الملاكمة

تفقد السيناتور، وبطل الملاكمة الفلبيني، ماني باكياو اليوم السبت القوات الفلبينية التي تقاتل المسلحين، المتحالفين مع تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في مدينة مارواي، داعيًا إياهم إلى المضي قدمًا في قتالهم لإنهاء الصراع المستمر منذ أشهر.

ووزّع باكياو، وهو جندي احتياطي في الجيش، أيضًا عبوات من السلع الغذائية على الجنود، خلال تفقده معسكرًا تابعًا للجيش في المدينة، الواقعة على بعد 800 كيلومتر جنوب مانيلا.

وقال باكياو: “إنني هنا لتشجيعكم على عدم الاستسلام وسط صوت نيران المدفعية”.

وأضاف، قائلاً: “إن ذلك مثل الجولات الثلاث الأخيرة في الملاكمة، لا يمكن أن نغيّر درجة استعدادنا ونبطّئ حركتنا”.

وتابع: “حتى الجولة الأخيرة، دعونا ننهي هذا القتال، حتى يمكننا جميعًا أن نعيش بسلام في البلاد”.

Amidst the sound of artillery fire, Sen Manny Pacquiao, an army Lt.Col. reservist arrives at Camp Ranao in Marawi to visit operating troops. pic.twitter.com/yw7Mg1YJ8V

— Raffy Tima (@raffytima) ٢٩ يوليو، ٢٠١٧