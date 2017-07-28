الصين تحقق في استغلال الأطفال بنزالات غير قانونية

فتحت السلطات الصينية تحقيقًا في تقرير نُشر على موقع “يوتيوب” يتضمن نزالات تجارية في الملاكمة والمصارعة MMA يشارك فيها أطفال صغار وسط حشد يراهنون على الفائز.

وكان “إينبو” أحد رجال الشرطة السابقين قد أنشأ ناديًا يحمل اسمه ويقوم بتكوين الأطفال عبر احتضانهم وأغلبهم يأتون من مناطق نائية أو أيتام أو تم التخلي عنهم.

وأكد “إينبو” أنه قام باحتضان الأطفال بطريقة قانونية ويعامَلون بشكل لائق لكن ظهورهم في مقطع الفيديو في لقاءات وسط قفص وتحت الأرض والمراهنة عليهم جعل السلطات الصينية تتحرك لفتح تحقيق في الموضوع.

ويمتلك النادي أكثر من 400 طفل وقال أغلبهم أن حياتهم في النادي أفضل من البيت.

وقال كساو وهو طفل في الـ 14 من عمره والذي تُوفي والداه “هنا كل شيء متواجد الأكل واللباس ومكان الإقامة، الأكل أفضل ومتنوع، في المنزل لا يمكنني أن آكل سوى نوع واحد وعلي أن أعمل أيضًا”.

وعبّر أحد المدربين في النادي أن منافسات MMA أفضل للأطفال من العودة للبيت حيث لا وجود لإمكانيات كثيرة أمامهم وأكد أن بعضهم يعبر عن رغبته في الرحيل ثم يعود للنادي مجددًا.

وحسب تقارير إعلامية صينية فالمشكلة ليست في تعليم الأطفال الرياضة بل في استغلالهم في نزالات تجارية.