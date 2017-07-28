لاعب مسلم يفسخ عقده مع نادٍ بسبب الصليب

فسخ نادي إفك سكوبيه المقدوني عقد اللاعب الألباني فلورينت عثماني بعد شهر تقريبًا من انضمامه للفريق، بسبب احتجاج اللاعب على وجود الصليب على قميص الفريق.

وانضم عثماني البالغ عمره 29 عامًا، إلى النادي الذي يحمل شعاره صليبًا بداية الشهر الحالي، لكن اللاعب حرص على عدم إظهار الصليب الموجود على قميص النادي؛ وهو الأمر الذي دفع إدارة الفريق إلى التدخل.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن عثماني قوله: “خلال التدريبات مع الفريق، بدأت أشعر بأن النظرة لي مختلفة عن الآخرين، أحسست بتجاهل متعمَّد من إدارة الفريق”.

وأضاف: “أخطرتني الإدارة منذ 4 أيام بضرورة عدم تغطية الصليب خلال اجتماع”.

وتابع: “أخبرتهم بأنني مسلم، وديني لا يسمح لي بوضع الصليب، وبأنني مستعد لترك الفريق على حساب ارتداء قميص يشمل صليبًا”.