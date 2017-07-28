الفيفا يعاقب المكسيك “مجددًا” على هتافات الجماهير ضد المثليين

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبة جديدة على المكسيك بسبب الهتافات المسيئة من الجماهير المكسيكية خلال مباراتي المنتخب المكسيكي أمام هندوراس والولايات المتحدة في تصفيات اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة لكأس العالم 2018 .

ووقّع الفيفا غرامة مالية قدرها عشرة آلاف فرنك سويسري (5ر10 ألف دولار أمريكي) على الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بسبب الهتافات والأغاني المسيئة للمثليين والتي أطلقتها الجماهير المكسيكية ضد منتخبي هندوراس والولايات المتحدة خلال المباراتين في الثامن و11 من حزيران/يونيو الماضي.

وسبق للمكسيك أن تعرضت لغرامات في الماضي لنفس الأسباب، وفي 20 حزيران/يونيو الماضي، وقبل يوم واحد من مواجهة المنتخب النيوزيلندي في بطولة كأس القارات بروسيا، طالب المنتخب المكسيكي أنصاره بالتوقف عن هذه العادة.