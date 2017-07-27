عدّاء يعتدي على مدربه عقب استبعاده من بطولة العالم للقوى

قام عدّاء أثيوبي بمهاجمة مدربه وتسبب في إصابته، عقب استبعاده من المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى المقررة إقامتها في العاصمة البريطانية لندن الشهر المقبل، بحسب ما أعلن أحد مسؤولي ألعاب القوى اليوم الخميس.

وتسبب تشالا بيو، الذي ينافس في سباقات 3000 متر موانع، في إصابة خطيرة في العين اليسرى لمدربه، بعدما علِم باستبعاده من قائمة الفريق الأثيوبي المشارك في البطولة.

وصرّح سيليشي بيسرات، أحد مسؤولي الاتحاد الأثيوبي للقوى، قائلاً: “أعرف أنه كان يحمل حجرًا، ولكنه استخدم قبضته في الهجوم على المدرب يوهانيس محمد”.

وتوارى بيو (21 عامًا) عن الأنظار منذ وقوع الحادث، حيث تقوم الشرطة بالبحث عنه في جميع أنحاء البلاد، فيما يتلقى المدرب العلاج حاليًا.

وبلغ أفضل رقم شخصي لبيو 8 دقائق و13 دقيقة و24 ثانية، كان قد حققه خلال مشاركته بمدينة هينغيلو الهولندية في 11 يونيو الماضي.

ورغم عدم تحقيقه لأي انتصارات ضخمة، فقد مثّل بيو بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي جرت بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وقرر الاتحاد الأثيوبي للعبة إيقاف اللاعب عن المشاركة في المنافسات لمدة عامين.