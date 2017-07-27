الكولومبي جيمس رودريغيز ينفصل عن زوجته

ذكرت وسائل إعلام كولومبية اليوم الخميس أن جيمس رودريغيز لاعب وسط بايرن ميونخ الحالي انفصل عن زوجته دانييلا أوسبينا شقيقة ديفيد أوسبينا الحارس الثاني لآرسنال الإنجليزي بعد زواج دام 5 سنوات.

وذكرت محطة إذاعية “كراكول” الكولومبية أن رودريغيز اتفق مع دانييلا على الطلاق بسبب الخلافات وقد استقرا على كافة المسائل القانونية بينهما قبل الطلاق.

وانتشرت شائعات خلال الأسابيع الأخيرة الماضية عن اقتراب انفصال الزوجين بعد وصول رودريغيز إلى ميونخ وحيدًا دون أسرته وكذلك ظهر خلال تقديمه في المؤتمر الصحفي قبل ارتداء قميص النادي البافاري وحيدًا أيضًا.

وحدد المحامون بالفعل شروط الطلاق حيث تم بيع منزل الزوجية في مدينة ميديلين الكولومبية مع احتفاظ دانييلا بالممتلكات التي كانت تملكها في ميامي وستظل طفلتهما الوحيدة بصحبة والدتها.

وتعيش دانييلا حاليًا في ميديلين في حين يتواجد رودريغيز في سنغافورة مع بعثة بايرن ميونخ خلال الجولة الآسيوية قبل الموسم.

وأكدت دانييلا انفصالها عن رودريغيز عبر صورة لهما بصحبة ابنتهما الصغيرة بثتها على حسابها في إنستغرام.