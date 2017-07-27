بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند يدافعان عن رحلاتهما الآسيوية

دافع كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، ومارسيل شميلزر، قائد فريق بروسيا دورتموند الألماني، اليوم الخميس عن إقامة الناديين لمعسكرهما الإعدادي في قارة آسيا، بعدما أبدى رالف هاسينهوتل، مدرب فريق لايبزغ الألماني سعادته لعدم السفر إلى هناك.

وأقام بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، وكذلك شالكة، معسكراتهم الإعدادية لبعض الوقت في القارة الآسيوية قبل انطلاق الموسم الجديد بالدوري الألماني (بوندسليغا) المقرر له 18 أغسطس القادم.

وانتقد هاسينهوتل التدريب واللعب في أجواء قارة آسيا الحارة حاليًا، حيث أشار إلى أنه يشعر بـ”الامتنان البالغ” لقيام فريقه، الذي يستعد للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى عقب حصوله على وصافة بوندسليغا في الموسم الماضي، بإقامة معسكره الإعدادي في النمسا وليس بعيدًا.

ولكن رومينيغه وشميلزر أكدا أن مثل تلك الرحلات تبدو طبيعية بالنسبة للناديين، لاسيما للأغراض التسويقية.

وقال شميلزر، خلال تواجده بمعسكر بروسيا دورتموند الإعدادي المقام حاليًا بسويسرا “ينبغي ألا نغفل ما نمتلكه من جماهيرية في تلك القارة. من وسائل الاعتراف بالجميل أن نقدم أنفسنا ونجري وحداتنا التدريبية أمامها”.

وقضي بروسيا دورتموند أسبوعًا في اليابان والصين، فيما أقام بايرن ميونخ، حامل لقب بوندسليغا، معسكرًا في الصين وسنغافورة استمر 12 يومًا، حيث اختتمه بمواجهة ودية أمام إنتر ميلان الإيطالي اليوم الخميس.

في المقابل، هاجم رومينيغه، في تصريحات أدلى بها قبل لقاء فريقه الودي مع إنتر ميلان، تصريحات هاسينهوتيل، التي وصفها بـ”الساخرة وغير الداعمة”، مشيرًا إلى أن تلك الرحلات كانت ضرورية للتنافس مع الفرق الأوروبية الكبرى الأخرى.

وقال رومينيغه: “ينبغي أن تأخذ تلك المشقة على عاتقك. بايرن ميونخ وشالكة وبروسيا دورتموند – من الأندية الكبرى التي يتعين عليها التنقل دائمًا”.

وأوضح الرئيس التنفيذي للنادي البافاري “الأندية التي ذهبت لآسيا وأمريكا قامت بشيء من شأنه جلب المنفعة للتسويق التلفزيوني لبوندسليغا. ينتابني شك فيما يتعلق بحصول الأندية التي قامت بالاستعداد في النمسا وسويسرا على حصة كبيرة من بوندسليغا”.

في المقابل، شدد رالف رانجنيك ،مدير الكرة في لايبزغ ،على مساهمة ناديه في هذا المجال، من خلال اللعب في إحدى الفعاليات الودية بالعاصمة البريطانية لندن خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما رفض هاسينهوتل أيضًا انتقاد رومينيغه لتصريحاته.

وقال مدرب لايبزغ: “لا أفهم ما هو الأمر المثير للسخرية في تصريحاتي. تم سؤالي كمدرب عن رحلات الأندية الأوروبية المتواصلة لآسيا، وأجبت بصفتي مدربا أن هذه الرحلات تبدو مبالغ فيها”.

كشف رومينيغه في الوقت نفسه أن بايرن ميونخ حصل على أرباح كبيرة من رحلته الآسيوية الأخيرة، قدرت بعشرة ملايين يورو (11.7 مليون دولار)، معربا عن رضاه عن النتائج التي حققها الفريق على المستوى الرياضي، رغم تلقيه 3 هزائم خلال مبارياته الودية الأربع.

وصرح رومينيغه خلال وجوده في سنغافورة “لقد حققنا جميع الأهداف. رحلة رائعة، ونجاح كبير. جميع الأمور كانت على ما يرام”.

من جهة أخرى، تعامل كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميون بهدوء مع الخسارة 2/0 أمام إنتر ميلان في لقاء ودي في سنغافورة اليوم الخميس وأكد أن الجولة الآسيوية لحامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم كانت مفيدة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفنّد أنشيلوتي سريعًا أي تكهنات بمدى خطورة إصابة الفرنسي فرانك ريبيري الذي خرج من اللقاء بعد كدمة بالقدم بينما حسم مارتينز إيدير اللقاء بضربتي رأس في الشوط الأول في الاستاد الوطني في سنغافورة.

وقال أنشيلوتي للصحفيين: “كان من الجيد الوجود هنا والآن سنعود ونستعد لكأس السوبر الألمانية بتشكيلة كاملة”.

وأضاف: “ريبيري تعرض لكدمة بسيطة في كاحله.. لكنه سيكون على ما يرام في غضون يومين أو 3 أيام”.

وفاز بايرن ميونخ خلال الجولة الآسيوية 3/2 على تشيلسي بطل إنجلترا يوم الثلاثاء وبعد أيام من الخسارة 4/0 أمام آسي ميلان في الصين.

وقال أنشيلوتي: “النتيجة هي أقل الأشياء أهمية في مثل هذه المباريات. أهم شيء هو الأداء.. لم نكن نلعب بشكل جيد أمام آسي ميلان لكن اليوم لعبنا بشكل أفضل”.

وأضاف: “نعم دخل مرمانا بعض الأهداف السهلة لكن بصفة عامة سيطرنا على اللقاء. واجهنا تشيلسي منذ يومين فقط ولم أكن أرغب في إشراك اللاعبين الذي خاضوا هذه المباراة لفترة طويلة”.

وتابع: “دفعت بالعديد من اللاعبين الشبان من أكاديمية النادي وبكل أمانة أعتقد أنهم ظهروا بشكل رائع”.

وسيستضيف بروسيا دورتموند منافسه بايرن ميونخ في كأس السوبر في الخامس من أغسطس.