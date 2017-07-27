إلغاء مباراة وديّة بين أودينيزي الإيطالي وهانوفر الألماني لأسباب أمنية

تقرر اليوم الخميس إلغاء مباراة ودية، كانت مقررة يوم الأحد القادم بين فريقي أودينيزي الإيطالي وهانوفر الألماني خلال معسكرهما الإعدادي للموسم الجديد بالنمسا، وذلك لأسباب أمنية.

وكان من المتوقع أن تشهد المباراة تواجد عدد كبير من الجماهير، التي من المحتمل أن تسلك نهجًا عنيفًا خلال المباراة.

وذكرت بلدة “سانكت فيت” النمساوية، التي كان من المقرر أن تستضيف المباراة، في بيان نشرته على حسابها الإلكتروني الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن أكثر من 4 آلاف متفرج كانوا يعتزمون حضور المباراة يوم الأحد القادم، وهو ما يفوق الطاقة الاستيعابية للملعب، الذي يحتوي على 2430 مقعدًا فقط.

أضاف البيان أن ما يقرب من 200 مشجع لأودينيزي وحوالي 80 من أنصار هانوفر من المحتمل أن يتسم سلوكهم بالعنف.

وصرّح جيرهارد موك، عمدة بلدة سانكت فيت: “إن قرار الإلغاء عار.. ولكن إجراءات السلامة تأتي في المقام الأول”.

ويقيم كل من الفريقين معسكره الإعدادي بالبلدة، لكن البيان أوضح أن الوكالة المنظمة للقاء تبحث حاليًا عن مكان آخر لإقامته.