وفاة شخص في مشاجرة بعد مباراة بالدوري الإندونيسي

توفي مشجع كرة قدم اليوم الخميس بعدما تعرض لاعتداء من قبل مشجعي ناديه، خلال مباراة جمعت بين منافسين شرسين في الدوري الإندونيسي.

وذكرت الشرطة، أن ريتشو أندريان “22 عاما” وهو مشجع لنادي بيرسيب باندونج الفائز بلقب الدوري في 2015، تعرض للضرب من قبل مشجعي ناديه بالخطأ حيث اعتقدوا انه مشجع لفريق بيرسيجا جاكرتا بعدما انتهت المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي بالتعادل 1 / 1.

وكان المشجع قد تم نقله للمستشفى متأثرا بإصابات شديدة في الرأس والصدر.

وقال هيندرو باندو رئيس شرطة باندونج: “حاول إيقاف مشاجرة ولكنه هوجم”.

ووجه نادي برسيب ، الذي يلعب له مايكل إيسيان لاعب تشيلسي وريال مدريد السابق وكارلتون كول لاعب المنتخب الإنجليزي السابق، التحية لاندريان عن طريق بث فيديو له وهو يقف أمام مجموعة من الجمهور.

وتورطت جماهير بيرسيب وبيرسيجا، والذي تعتبر مبارياتهما مثل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في مواجهات مميتة في السابق.

ودائما ما تجتذب مباريات بيرسيب على أرضه أكثر من 30 ألف مشجع.