بعد قرن من المرة الأولى.. هل تنظم أورغواي المونديال مجددًا؟

تعتزم الأورغواي –والتي استضافت أول نسخة من كأس العالم في 1930- أن تستضيف نسخة 2030 بالشراكة مع جارتها الأرجنتين.

وسبق للأرجنتين بدورها أن احتضنت البطولة في 1978.

إلا أن فكرة الاستضافة المشتركة للمونديال لم تحضر سوى مرةً واحدةً في نسخة 2002، وذلك عندما منح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” شرف الاستضافة لكوريا الجنوبية واليابان.

وقال كارلوس ماك أليستر، وزير الرياضة الأرجنتيني، عقب اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروجوياني لكرة القدم، “نتطلع تماما لإثارة هذه القضية مع الفيفا”.

ومن المتوقع أن يجتمع رئيسا البلدين، ماوريسيو ماكري وتاباري فازكيز، في العاصمة الأوروجويانية مونتيفيديو في الـ31 من أغسطس/آب المقبل لمناقشة هذا العرض.

ويتردد أن الصين وإنجلترا مهتمتان أيضا باستضافة كأس العالم 2030.