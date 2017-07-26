إيران.. لاعبو استقلال يهددون باللجوء إلى الفيفا للمطالبة بمستحقاتهم

هدد مجموعة من لاعبي نادي استقلال أحد أهم أندية كرة القدم في الدوري الإيراني الممتاز، الأربعاء، باللجوء إلى الاتحاد الدولي (الفيفا) وتقديم شكوى للضغط على إدارة النادي بدفع مستحقاتهم التي مر على بعضها أشهر طويلة.

وقال اللاعبون في بيان صحافي لهم: “إن تملص إدارة نادي استقلال بعدم دفع مستحقاتهم التي مضى عليها أشهر طويلة يدفعهم باللجوء إلى الفيفا وتقديم شكوى ضد إدارة النادي”.

وأكد اللاعبون أنهم “سيمنحون إدارة نادي استقلال فرصة لمدة أسبوع واحد لتسوية مستحقاتهم، وإلا سيقدمون شكوى لدى الفيفا”.

بدوره، قال حارس مرمى نادي استقلال “وحيد طالبلو”، إنه “سيقدم لوحدة شكوى ضد النادي”، مضيفاً إنه “يطلب النادي مبلغ 300 مليون تومان (90 ألف دولار) بعد تعاقده مع استقلال قبل أربع سنوات”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لنادي استقلال طهران “رضا افتخاري” إن النادي يواجه أزمة مالية حادة، مضيفاً “إننا دفعنا العام الماضي 5 مليارات تومان من ديون لاعبين أجانب”.

وكان مجموعة من لاعبي نادي استقلال رفضوا اليوم المشاركة في تمرينات أجراها النادي في ملعبه بالعاصمة طهران استعداداً لموسم الدوري الإيراني الجديد.