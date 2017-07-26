بسبب مشاجرة في مطعم.. إقالة فاتح تريم من تدريب منتخب تركيا

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم اليوم الأربعاء إقالة فاتح تريم مدرب المنتخب الأول، وتركه لمنصبه بعد أسبوعين من دخوله بمشاجرة في مدينة سياحية تطل على الساحل الغربي للبلاد.

وتم عرض لقطات تلفزيونية للمدرب السابق لفيورنتينا وميلانو وغلاتا سراي والبالغ من العمر 63 عاما وهو يتشاجر مع مالك أحد المطاعم.

وذكرت وسائل إعلام محلية تركية ان تريم ومجموعة من أقاربه تسببوا في اصابة خمسة أشخاص خلال المشاجرة.

وذكر الاتحاد التركي اليوم الاربعاء “بعض المشكلات غير المرتبطة بكرة القدم أزعجت مدربنا فاتح تريم وادارة الاتحاد التركي لكرة القدم”.

وأضاف “اتفق الطرفان على أنه سيكون من الأفضل لكلا الطرفين انهاء العلاقة بينهما”.