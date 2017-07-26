لاعب كرة برازيلي يعلن اعتزاله مؤقتًا بعد إصابته بالسرطان

أعلن لاعب كرة القدم البرازيلي إيدرسون هونوراتو، أنه سيبتعد عن المجال الرياضي لفترة، بعد أن اكتشف إصابته بمرض سرطان الخصية.

وقال لاعب وسط فلامنغو البرازيلي في مؤتمر صحفي عقده بمدينة ريو دي جانيرو، أمس الثلاثاء: “أثق بأنني سأفوز في هذه المعركة الجديدة وسأعود في أقرب وقت للعب كرة القدم”.

وسيخضع إيدرسون لإجراء عملية جراحية، يوم الإثنين المقبل، كما قد يحتاج إلى علاج بالأدوية الكيماوية، حسبما أعلن نادي فلامنغو.

وذكر موقع “غلوبو” الإخباري البرازيلي على الإنترنت أن إصابة إيدرسون بهذا المرض تم اكتشافها بعد سقوطه في اختبار للكشف عن المنشطات.

ولعب إيدرسون لصالح العديد من الأندية مثل ليون الفرنسي ولاتسيو الإيطالي وفرق أخرى بالقارة الأوروبية، قبل أن يعود في 2015 للعب في البرازيل.

واختير إيدرسون في 2010 للانضمام للمنتخب البرازيلي.