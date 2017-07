أنشيلوتي يكشف موقف بايرن ميونخ إزاء إصابة برنات

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لبايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني، اليوم الأربعاء، أن النادي لن يتعاقد مع لاعب جديد يعوض الغياب الطويل للمدافع الإسباني خوان برنات، بسبب إصابته في الكاحل.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأربعاء، في سنغافورة قبل آخر المباريات الودية لبايرن ميونخ في جولته الآسيوية والمقررة أمام إنتر ميلان الإيطالي: “لا نبحث عن لاعب جديد لمركز الظهير الأيسر”.

وأضاف أنشيلوتي، أن النمساوي ديفيد ألابا واللاعب السابق ماركو فريدل، مرشحان للعب مكان برنات، خاصة وأنهما لعبا بالمركز نفسه من قبل.

وأشار إلى أن برنات سيغيب عن الملاعب لنحو 12 أسبوعا، ليغيب بذلك عن صفوف الفريق في بداية مشوار الدفاع عن لقب البوندسليغا وكذلك بداية مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا.

