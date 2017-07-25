مارادونا يؤيد استخدام تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد

ساند دييغو مارادونا استخدام تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد في كرة القدم، على الرغم من إدراكه أن الهدف الذي سجله بيده لم يكن ليحتسب إذا كانت هذه التكنولوجيا موجودة خلال أيام مجده في الملاعب.

وكان الهدف الذي سجله مارادونا بيده خلال مباراة الأرجنتين وإنجلترا في دور الثمانية لكأس العالم 1986 هو واحد من أكثر الأهداف التي جرى الحديث عنها على مدار تاريخ الرياضة إلى جانب الهدف الرائع الذي سجله بمجهود فردي فذ بعد تجاوزه خمسة مدافعين في نفس المباراة ليمنح فريقه الفوز 2-1.

وسجل اللاعب الأرجنتيني قصير القامة الكرة بيده من فوق رأس الحارس الإنجليزي المندفع بيتر شيلتون محرزا أول أهداف بلاده خلال اللقاء.

وقال مارادونا في مقابلة تم نشرها على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم: “بالتأكيد أفكر في الأمر في أي وقت أبدي فيه مساندتي لاستخدام التكنولوجيا”.

وأضاف: “أفكر في هذا الهدف وبالتأكيد فإنه لم يكن ليحتسب إذا ما كانت التكنولوجيا مستخدمة في ذلك الوقت.

“سأخبرك بشيء آخر.. استخدمت يدي في كأس العالم 1990 لإبعاد الكرة من على خط المرمى أمام الاتحاد السوفييتي”.

وأضاف: “كنا محظوظين لأن الحكام لم يشاهدوا تلك الوقائع.. لم يكن بوسعك استخدام التكنولوجيا في ذلك الوقت لكن الأمور اختلفت الآن”.

واختبر الفيفا تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد في عدة بطولات بما في ذلك كأس القارات الشهر الماضي وذلك قبل إقامة نهائيات كأس العالم في روسيا العام المقبل.

وقال ماسيمو بوساكا، رئيس لجنة الحكام بالفيفا، إن التكنولوجيا تحتاج لتنقيح.

وقال الفيفا بالفعل إنه يود استخدام تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد في كأس العالم 2018 ويتوقع أن يقرر المجلس الدولي لكرة القدم في مارس آذار المقبل ما إذا كان سيسمح أن تكون جزءا من اللعبة بشكل دائم.

وتقوم تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد على وجود حكمين مساعدين للفيديو يراقبان ما يجري في الملعب على شاشات عرض ويلفتان نظر حكم المباراة لأي أخطاء تحكيمية محتملة.

لكن الانتقادات شملت الوقت الذي يتم استغراقه لاتخاذ القرارات والمعيار الذي يقرر الحكام وفقا له اللجوء لتلك التكنولوجيا حيث تم اتخاذ بعض القرارات الصعبة بدون اللجوء لها.

وذكر مارادونا الجميع بإلغاء هدف فرانك لامبارد لاعب منتخب إنجلترا أمام ألمانيا في كأس العالم 2010.

وقال مارادونا: “الناس تقول إننا نضيع الكثير من الوقت وهو ما يسبب الكثير من الإزعاج.. لكن الموقف ليس كذلك.

“كرة القدم لا يمكن أن تتراجع أمام بقية الرياضات بالنظر إلى حقيقة أن جميع الرياضات تقريبا تستخدم تلك التكنولوجيا”.