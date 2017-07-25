أنشيلوتي: فيدال لن يرحل عن بايرن ميونخ

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني أنه يستبعد رحيل اللاعب التشيلي أرتور فيدال عن الفريق، مشيرًا إلى أن كل ما يثار حول هذا الموضوع هو محض شائعات.

وقال أنشيلوتي ،خلال تواجده مع فريق بايرن ميونخ في سنغافورة استعدادا للموسم الجديد: “لا توجد أية إمكانية لحدوث هذا”.

وأضاف: “أعرف أن هناك شائعات، ولكن هذا أمر طبيعي في هذه الفترة من موسم الانتقالات، فيدال سيبقى معنا هذا مؤكد بنسبة مئة في المئة”.

وبعد مشاركته في بطولة كأس القارات بروسيا مع منتخب تشيلي، الذي خسر المباراة النهائية أمام ألمانيا، قرر فيدال أخذ عطلة ولم يصحب الفريق البافاري في جولته الآسيوية.

ويواجه بايرن ميونخ سوء حظ كبير في جولته الأسيوية، فقد خسر أول أمس السبت برباعية نظيفة أمام ميلان الإيطالي ،في مباراة ظهر فيها لاعبو الفريق الألماني في حالة بدنية سيئة للغاية.

وجاء سقوط الفريق البافاري أمام نظيره الإيطالي ،بعد أيام قليلة من خسارته أمام آرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح في مباراة أخرى ضمن بطولة الكأس الدولية لكرة القدم.

وقال أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ خلال لقاء مع الصحافيين ،أمس الاثنين في الفندق الذي يقيم فيه بايرن ميونخ في سنغافورة: “لا نزال نقوم بهذه الجولات ولكن بدون شك نتحفظ على مسألة لعب أربع مباريات في 12 يومًا تتخللها رحلة إلى دولة أخرى”.

وتعامل أنشيلوتي بهدوء شديد مع الخسارة الكبيرة التي مني بها فيريقه أمام ميلان، مؤكدًا أن هذه النتيجة لن تؤثر على أداء بايرن ميونخ في مباراته المرتقبة ،اليوم الثلاثاء، أمام تشيلسي الإنجليزي.

وأضاف أنشيلوتي ساخرًا: “إذا شعرت بضغط الآن ،فسأكون ميتًا مع بداية الموسم”.