وكيل أعمال توني كروس ينتقد اختيار فيليب لام أفضل لاعب ألماني

انتقد فولكر ستورث، وكيل أعمال الألماني توني كروس متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، اختيار مدافع بايرن ميونخ فيليب لام أفضل لاعب ألماني في سنة 2017، وأكد أنه تفاجأ بالاختيار ويشعر بخيبة أمل.

وكانت صحيفة “كيكر” الألمانية أجرت استفتاء للصحفيين الرياضيين تصدره فيليب لام الذي أعلن اعتزاله نهائيا برصيد 242 صوتا مقابل 192 صوتا لتوني كروس.

واعترف وكيل أعمال توني كروس بالقيمة التاريخية لفيليب لام الذي غادر كرة القدم لكنه في نفس الوقت أكد أنه لا يستحق لقب الأفضل في الموسم وقال: “فيليب لام حصل على عدة انتصارات وإنجازات لكرة القدم الألمانية دون شك، لكن إن أرادت مجلة أن تجري استفتاء لأحسن لاعب في 2017 وتسعى لتكريمه فالأحسن دون شك هو توني كروس.”

وأضاف فولكر ستورث: “العواطف يجب أن تلغى في مثل هذه الاختيارات، فيليب لام رائع لكن الاختيار يجب أن يكون موضوعيا.”

وفاز توني كروس برفقة ريال مدريد بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا ويعتبر من أفضل لاعبي الوسط في العالم بينما توج لام برفقة بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني فقط.

وقرر فيليب لام اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم بعمر تجاوز 33 سنة وهو ما دفع الصحفيين الرياضيين في ألمانيا لمنحه اللقب كنوع من التكريم على إنجازاته وأهمها حمله كأس العالم في البرازيل 2014 كقائد لمنتخب ألمانيا.