المصارع الأمريكي مارك هنري يحدد موعد اعتزاله

أعلن بطل العالم السابق المصارع الأمريكي، مارك هنري، أنه يعتزم التقاعد خلال الأشهر القليلة المقبلة.

واستمرت مسيرة أقوى رجل في العالم 21 عامًا، خاض خلالها العديد من النزالات القوية.

وأكد هنري، البالغ من العمر 46 عامًا، أنه سيتحول إلى مهمة استعادة المواهب” قريبًا.

وقال هنري:”وقتي يقترب من نهايته. سأذهب من هنا في غضون بضعة أشهر.

“أتطلع إلى إجراء هذا التحول، ومساعدة هؤلاء الشباب والفتيات.

وفاز هنري بعدد من البطولات خلال 21 عامًا، وأبرزها هزيمة راندي أورتون على لقب العالم في ليلة الأبطال في أغسطس 2011.