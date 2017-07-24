أنشيلوتي يتوقع تألق جيمس رودريغيز مع بايرن ميونخ

يعتقد كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونخ أن جيمس رودريغيز المنضم لبطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم على سبيل الإعارة سيلعب دورًا مهمًا في محاولة الفريق نقل سيطرته المحلية إلى أوروبا.

وقاد أنشيلوتي بايرن ميونخ للقبه الخامس على التوالي في الدوري في الموسم الماضي لكن الفريق ودّع دوري أبطال أوروبا من أدوار خروج المغلوب للعام الرابع على التوالي، ويأمل المدرب الإيطالي في أن يمنح رودريغيز فريقه نجاحًا أكبر.

وقال أنشيلوتي للصحفيين في سنغافورة اليوم الإثنين حيث سيشارك بايرن ميونخ في دورة بين 3 فرق: “جيمس يملك مهارة مذهلة ويمكنه أن يحسّن من مستوانا”.

وأضاف المدرب الإيطالي عن رودريغيز الذي انضم إلى بايرن ميونخ لموسمين على سبيل الإعارة من ريال مدريد: “أعتقد أنه يمنحنا شيئًا إضافيًا بين خطي (الهجوم والوسط) خاصة في التمريرة الأخيرة إلى المهاجمين”.

وقال اللاعب الكولومبي البالغ عمره 26 عامًا وقضى 3 مواسم مخيبة للآمال مع فريق العاصمة الإسبانية: “انتقلت إلى بايرن ميونخ لأنه أحد أفضل الأندية في العالم، وأنا سعيد بوجودي في فريق يثق في مدربه”.

“أنا هنا للفوز بالألقاب وأثق من أننا نملك الكفاءة والمدرب لفعل ذلك”.

ونفى أنشيلوتي التقارير الإعلامية التي أشارت إلى رحيل التشيلي أرتورو فيدال عن بايرن ميونخ وشدد المدرب على أن لاعب الوسط باقٍ مع الفريق.

وقال: “من المستحيل رحيل فيدال، هو لاعبنا وسيظل كذلك. أعلم أن هناك بعض الشائعات وهي طبيعية في هذا الوقت من العام لكن فيدال سيظل معنا بنسبة 100%”.

وعانى بايرن ميونخ من هزيمة مذلة 4/0 أمام آسي ميلان في شينتشن في مباراة ودية يوم السبت.

ويأمل أنشيلوتي في أن يقدم فريقه أداء أفضل أمام تشيلسي بطل إنجلترا في افتتاح بطولة الكأس الدولية في سنغافورة غدًا الثلاثاء.

وقال المدرب الإيطالي: “من المقبول أن نرتكب أخطاء في هذا الوقت لأننا نستعد للموسم الجديد. سنستفيد من ذلك للاستعداد بشكل جيد وتحسين الأمور التي يجب أن تظهر بشكل أفضل”.

“بالتأكيد لا يريد أي فريق الخسارة 4/0 لذا نأمل في أداء أفضل غدًا. نتمنى أن يكون اختبارًا جيدًا ونركز على بعض الأمور مثل اللعب بتوازن أكبر بين الدفاع والهجوم”.

وتابع: “لكنني لا أشعر بالضغط، لو شعرت بالضغط الآن سأكون في حالة سيئة للغاية عندما ينطلق الموسم”.

ويتوقع أنشيلوتي أن يمثّل بروسيا دورتموند ولايبزيغ، وصيف البطل في الموسم الماضي والذي يتوقع المدرب الإيطالي أن يعاني تحت ضغط المشاركة في عدة بطولات، خطورة على بايرن ميونخ.

وقال: “أتوقع أن تأتي الخطورة من الفرق نفسه، بالتأكيد بروسيا دورتموند سينافس وسيكون من المثير رؤية كيف سيتعامل لايبزيغ مع مشاركته في الدوري ودوري الأبطال حيث لم يسبق له اللعب في البطولة القارية”.