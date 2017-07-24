عائدات بايرن ميونخ من البث التلفزيوني تصل لرقم خرافي

ذكر تقرير إخباري، اليوم الاثنين، أن بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) سيجني ما يقارب 100 مليون يورو (116 مليون دولار) من عائدات البث التلفزيوني لمبارياته في البوندسليغا خلال الموسم المقبل.

وأضاف تقرير مجلة “كيكر” الرياضية أن لايبزغ، وصيف البطل، يعيش حالة من السعادة، علما بأن عائدات البث التلفزيوني لمبارياته في الموسم الجديد تقل عن ثلث المبلغ الذي سيجنيه بايرن.

وأوضحت الصحيفة أن بايرن سيحصد 7ر97 مليون يورو بالتحديد ليتربع بذلك على القمة، ويليه بروسيا دورتموند (5ر86 مليون يورو) وشالكه (7ر79 مليون يورو)، وذلك من عائدات بيع حقوق بث مبارياتهم في البوندسليغا داخل ألمانيا وخارجها.

أما لايبزغ، فيحتل المركز الأخير بين فرق البوندسليغا، حيث ينتظر أن يحصد 6ر29 مليون يورو، علما بأنه أحرز المركز الثاني لدى عودته إلى دوري الدرجة الأولى.

ولم تبد رابطة الدوري الألماني، رغبة في التعليق على ما ذكره تقرير مجلة “كيكر”.

وأشارت المجلة إلى أن الأندية الـ36 المنافسة في مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية، ستحصل على إجمالي 968 مليون يورو من الحقوق الداخلية و208 ملايين يورو من حقوق التسويق على المستوى الدولي في الموسم المقبل.