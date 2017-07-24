اتحاد كرة القدم الألماني يواجه فاتورة ضريبية ضخمة في قضية كأس العالم

كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، أنه يواجه فاتورة ضريبية قيمتها 26 مليون يورو (30 مليون دولار)، إثر التحقيقات الخاصة بتحويل مبلغ مالي يتعلق بكأس العالم 2006 التي استضافتها ألمانيا.

وذكر الاتحاد الألماني في تقريره المالي لعام 2016، أن سلطات الضرائب أخطرته بتعديلات ضريبية لعام 2006، بعد أن انتفى عن الاتحاد صفة المؤسسة غير الربحية في ذلك العام.

ويعتقد مجلس إدارة الاتحاد ومستشاروه القانونيون، أنه لا يزال من الممكن إلغاء القرار من خلال الاستئناف ضده.

وقال شتيفن أوزنبرويغه، أمين صندوق الاتحاد الألماني، في فرانكفورت، اليوم الاثنين: “نحن مقتنعون بأن الموقف الحالي لا يبرر تقييمات جديدة للضرائب.”

وكان الاتحاد الألماني أنفق بالفعل 11ر7 مليون يورو في إطار التحقيقات الخاصة بالتحويل المالي المتعلق بكأس العالم، بما في ذلك التكاليف القانونية للتحقيقات والتقرير الذي أعدته شركة “فريشفيلدز بروكهاوز ديرينغر” للمحاماة.