وفاة حارس البرازيل السابق في مونديال إسبانيا 1982

أعلنت وسائل الإعلام في البرازيل أمس الأحد عن وفاة فالدير بيريس، حارس مرمى المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم في إسبانيا عام 1982، ولاعب نادي ساو باولو طوال 12 عامًا.

وقال موقع “سبورت يو أو إل” الإخباري البرازيلي، إن اللاعب السابق توفى عن عمر يناهز 66 عامًا، بسبب أزمة قلبية، أثناء ذهابه لحضور حفلة عيد ميلاد في مسقط رأسه بمدينة موجي ميرين، بولاية ساو باولو.

#RIP2017 Waldir Peres. Goalkeeper for #Brazil at the 1982 #WorldCup & in the squad in 1974 & 1978. Over 600 games for #SaoPaulo ⚽️???????? pic.twitter.com/DuHjBaNqyG

— RIP2017 (@RIP2017x) July 23, 2017