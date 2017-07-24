وفاة حارس البرازيل السابق في مونديال إسبانيا 1982

أعلنت وسائل الإعلام في البرازيل أمس الأحد عن وفاة فالدير بيريس، حارس مرمى المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم في إسبانيا عام 1982، ولاعب نادي ساو باولو طوال 12 عامًا.

وقال موقع “سبورت يو أو إل” الإخباري البرازيلي، إن اللاعب السابق توفى عن عمر يناهز 66 عامًا، بسبب أزمة قلبية، أثناء ذهابه لحضور حفلة عيد ميلاد في مسقط رأسه بمدينة موجي ميرين، بولاية ساو باولو.

وقالت إيزابيل بيريس، شقيقة الحارس الراحل: “كنا في طريقنا لمنزل بعض الأصدقاء، كنا ذاهبين إلى حفلة عيد ميلاد”.

ونقل بيريس إلى أحد المستشفيات في المدينة المذكورة وتوفى هناك، رغم كل محاولات الأطباء لإنقاذه.

وبدأ بيريس مسيرته الكروية في نادي بونتي بريتا في 1970، ولكن لمع نجمه في ساو باولو، النادي الذي لعب لصالحه في الفترة ما بين عامي 1973 و1984.

وتوج بيريس مع ساو باولو بلقب الدوري البرازيلي عام 1977 بعد التغلب بركلات الترجيح على نادي أتلتيكو مينيرو، كما فاز ببطولة ولاية ساو باولو المحلية أعوام 1975 و1980 و1981.

ويعتبر بيريس أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات بقميص ساو باولو بواقع 617 مباراة، وهو رقم قياسي لم يتمكن من كسره سوى الحارس السابق روجيريرو سيني في عام 2005.

وشارك الحارس الراحل مع المنتخب البرازيلي في بطولات كأس العالم أعوام 1974 و1978 و1982، إلا إنه لم يشارك ضمن التشكيلة الأساسية إلا في المونديال الأخير بإسبانيا.

وكان يتولى المهمة الفنية للبرازيل آنذاك، المدرب تيلي سانتانا، وكان الفريق يضم نجومًا من العيار الثقيل مثل زيكو وسقراتس وفالكاو.