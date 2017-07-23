روندا روزي تقترب من العودة إلى حلبة المصارعة الحرة

اقتربت روندا روزي المصارعة الأمريكية الشهيرة من العودة إلى حلبات المصارعة الحرة wwe من خلال عرض تلقته لخوض مباراة مرتقبة في جولة الراسلمينيا ضد تشارلوت فلير.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن روندا روزي اقتربت من العودة إلى حلبة المصارعة الحرة منذ هزيمتها في ديسمبر الماضي أمام أماندا نيونيس.

وأكدت الصحيفة أن شهر أبريل المقبل قد يشهد عودة روندا روزي من جديد لسباقات WWE بعد أن اتجهت إلى UFC في الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المواجهة المنتظرة بين روزي وفلير لن تكون سهلة خاصة أن روزي 30 عامًا ما زالت تحتفظ بلياقتها البدنية في ظل مشاركتها في WWE العام الماضي بجانب أنها تشارك في مباريات في UFC.