رغم اعتزاله.. فيليب لام يتوج بجائزة أفضل لاعب في ألمانيا

المصدر: د ب أ

حصل فيليب لام على لقب أفضل لاعب ألماني في 2017 بعد شهرين من اعتزال قائد المنتخب الألماني وبايرن ميونخ.

وتصدر لام، البالغ 33 عاما، الاستفتاء الذي أجرته مجلة “كيكر” الرياضية بين الصحفيين الرياضيين بحصوله على 242 صوتا.

وحل توني كروس، لاعب ريال مدريد المتوج في الموسم الماضي بلقب الدوري الإسباني، في المركز الثاني برصيد 192 صوتا.

واعتزل لام في أيار/مايو الماضي بعد فوزه بثمانية ألقاب مع بايرن في البوندسليغا، كما فاز بلقب كأس ألمانيا ست مرات ولقب دوري أبطال أوروبا مرة في 2013 بجانب تتويجه مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال البرازيل 2014.

وقال لام، الذي قضى أغلب مسيرته مع بايرن ميونخ “إنه امتياز كبير، أشعر بالسعادة حقا، أعتقد أن الصحفيين الرياضيين نظروا إلى مسيرتي الرياضية بأكملها”.

وفاز المدرب الشاب جوليان ناغلسمان بلقب أفضل مدرب في ألمانيا وفازت دزينفر ماروزان قائدة المنتخب الألماني بلقب أفضل لاعبة.