إيقاف اثنين من لاعبي منتخب السلفادور بسبب عض منافسين (فيديو)

قال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، أمس السبت، إنه عاقب اثنين من لاعبي منتخب السلفادور بالإيقاف لعضهما منافسين من الفريق الأمريكي خلال مباراة في دور الثمانية لبطولة الكأس الذهبية.

وعوقب هنري روميرو بالإيقاف 6 مباريات وداروين سيرين 3 مباريات بسبب واقعتين منفصلتين خلال انتصار الولايات المتحدة 2-صفر على السلفادور يوم الأربعاء.

Two separate biting incidents, and one nipple cripple from El Salvador last night v USA: pic.twitter.com/4b1ibpB0Np — Paddy Power (@paddypower) July 20, 2017

وعض روميرو المهاجم الأمريكي جوزي ألتيدور في كتفه من الخلف، بينما عض سيرين المدافع الأمريكي عمر غونزاليس في الشوط الثاني.

وأعلن الكونكاكاف عن العقوبات بداعي ارتكاب اللاعبين “تصرفًا غير رياضي”.

وودعت السلفادور تصفيات كأس العالم 2018، ولذلك سيتم إيقاف اللاعبين على الأرجح خلال كأس أمريكا الوسطى المقبلة أو تصفيات كأس العالم 2022 والتي ستنطلق في 2019.