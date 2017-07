إيقاف اثنين من لاعبي منتخب السلفادور بسبب عض منافسين (فيديو)

قال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، أمس السبت، إنه عاقب اثنين من لاعبي منتخب السلفادور بالإيقاف لعضهما منافسين من الفريق الأمريكي خلال مباراة في دور الثمانية لبطولة الكأس الذهبية.

وعوقب هنري روميرو بالإيقاف 6 مباريات وداروين سيرين 3 مباريات بسبب واقعتين منفصلتين خلال انتصار الولايات المتحدة 2-صفر على السلفادور يوم الأربعاء.

Two separate biting incidents, and one nipple cripple from El Salvador last night v USA: pic.twitter.com/4b1ibpB0Np

— Paddy Power (@paddypower) July 20, 2017