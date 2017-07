بواتينغ يتعاطف مع نوري عبدالحق بطريقة رائعة (صور)

أعلن لاعب الوسط الغاني، كيفين برينس بواتينغ، نجم فريق لاس بالماس الإسباني، تضامنه بطريقة رائعة مع الهولندي ذي الأصول المغربية عبد الحق نوري، لاعب أياكس أمستردام.

قرر بواتينغ أن يرتدي، في مباريات فريقه الموسم المقبل، قميصًا آخر تحت قميصه الأساسي يحمل اسم نوري عبد الحق.

ويعاني نوري، البالغ من العمر 20 عامًا، من إصابة مزمنة في المخ، اكتشفها بعدما سقط أرضًا قبل حوالي أسبوعين خلال مباراة أياكس الودية ضد فيردر بريمن، وهو ما يعني قرب نهاية مسيرته الكروية.

I’ve decided to wear this shirt all season under my playing shirt!! To show my support and Because I pray for you #abdelhakNouri #prince7 pic.twitter.com/IdsF51N4Ie

— Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) July 22, 2017