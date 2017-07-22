إيران تحظر التدخين في ملاعبها

صوّت الاتحاد الإيراني لكرة القدم، خلال جلسة عقدها، اليوم السبت، على حظر التدخين في جميع الملاعب الإيرانية، مؤكدًا أن “الجهات الأمنية سوف تتصدى للمشجعين الذين يحاولون التدخين من على مدرجات الملاعب”.

وقالت عضو باللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) الإيرانية، زهرة هراتيان: “الاتحاد الإيراني أطلق مبادرة منذ العام الماضي لمنع تدخين السجائر من على المدرجات، لكن هذه المبادرة لم تلقَ آذانًا صاغية من قبل المشجعين”.

وأشارت هراتيان إلى أن الموسم المقبل للدوري الممتاز لكرة القدم سيكون متميزًا، حيث يمنع تعاطي السجائر، مؤكدة أن “قوات الشرطة سوف تتصدى لمن يحاول انتهاك قانون حظر التدخين من على المدرجات”.

وأوضحت: “اللجنة كانت قد أطلقت في ديسمبر الماضي حملة 90 دقيقة دون تدخين”، منوهة أن “الوصول إلى قانون بشأن الحظر من قبل الاتحاد الإيراني خطوة مهمة بعد مضي سنوات عديدة”.

وفي الأسبوع الماضي، كشف تقرير لمنظمة مكافحة التبغ الإيرانية، أن الإيرانيين يستهلكون 55 مليار سيجارة سنويًا في البلاد، مشيرًا إلى أن أكثر من 40% منها تُنتج في الداخل.

وقال رئيس المنظمة، علي أصغر مرزي، في تصريحات صحافية: إن “حجم السجائر التي يستهلكها الإيرانيون سنويًا يصل إلى 55 مليار سيجارة”، منوهًا إلى أنه “سنويًا تدخل البلاد 6 مليارات و740 مليون سيجارة مهربة من الخارج”.

واعتبر المسؤول الإيراني أن “حجم السجائر المهربة إلى البلاد ضربة قوية للموازنة والمنتجين المحليين”، داعيًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود من جميع السلطات الحكومية للتعامل مع ظاهرة تهريب السجائر ومنتجات التبغ.