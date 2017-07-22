عائدات قياسية لتذاكر مباراة أوروغواي والأرجنتين في تصفيات المونديال

أكد إغناسيو ألونسو، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم في أوروغواي، إن المواجهة المرتقبة بين منتخبي أوروغواي والأرجنتين في 31 آب/أغسطس المقبل، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 تثير قدرا هائلا من التوقعات بين المشجعين وينتظر أن تحقق رقما قياسيا في عائدات بيع التذاكر.

وأوضح ألونسو، في تصريحات نشرتها صحيفة “إل بايس” في مونتفيديو اليوم “توشك تذاكر المباراة على النفاد، وسنجني 53 مليون بيزو (8ر1 مليون دولار أمريكي) من عائدات بيع التذاكر”.

وأشار إلى أنه شيء “تاريخي بالفعل لأنها أكبر عائدات حققها اتحاد كرة القدم في أوروغواي من بيع تذاكر مباراة واحدة”.

وطرحت جميع التذاكر الخاصة بالمباراة ، وعددها 55 ألف تذكرة، للبيع وبلغ عدد التذاكر المباعة حتى، مساء أمس الجمعة، 54 ألفا و393 تذكرة من بينها 2700 تذكرة لجماهير التانغو الأرجنتيني، حسبما أكد ألونسو.

واعترف ألونسو أن الاتحاد كان يدرك الإقبال الهائل المتوقع على تذاكر المباراة ولهذا بدأ بشكل مبكر “أكثر من المعتاد” طرح التذاكر للبيع.

وأكد أن هذه العائدات المالية منحت الاتحاد الفرصة لتغطية جزء من ميزانيته في ظل تواضع الموقف المالي للاتحاد.

ويحتل منتخب أوروغواي المركز الثالث في جدول التصفيات برصيد 23 نقطة فيما يحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الخامس علما بأن أصحاب المراكز الأربعة الأولى يتأهلون للنهائيات مباشرة فيما يخوض صاحب المركز الخامس دورا فاصلا مع بطل تصفيات اتحاد أوقيانوسية.