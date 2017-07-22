بروسيا دورتموند يعلّق على انتقال أوباميانغ إلى الدوري الصيني

استنكر نادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم السبت ما تردد من أنباء عن إمكانية انتقال مهاجم الفريق الغابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانغ إلى أحد الأندية الصينية خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية على موقعها بالإنترنت في وقت متأخر مساء الجمعة أن مفاوضات مبدئية جرت بشأن انتقال أوباميانغ إلى تيانغين كوانغيان الصيني في يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن بروسيا دورتموند سيحصل على 70 مليون يورو (81.5 مليون دولار) نظير انتقال اللاعب الذي سيتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 20 مليون يورو، وأن عقده مع النادي الصيني سيمتد حتى 2020.

وذكر النادي، في تغريدة له على “تويتر”: “ليس هناك أي اتصال مع نادٍ آخر بشن أوباميانغ، ومن ثم لم تكن هناك أي مفاوضات حول انتقاله خلال فترة الانتقالات الشتوية”.

وكان بروسيا دورتموند أكد يوم الثلاثاء الماضي أن أوباميانغ ليس للبيع في فترة الانتقالات الصيفية والتي تمتد في أوروبا حتى 31 أغسطس المقبل.

وارتبط اسم أوباميانغ بأكثر من نادٍ يرغب في التعاقد معه، مثل: باريس سان جيرمان الفرنسي وكوانغيان الصيني وأخيرًا ميلان الإيطالي.

وتصدر أوباميانغ قائمة هدافي الدوري الألماني (بوندسليغا) في الموسم الماضي برصيد 31 هدفًا، ويمتد عقد اللاعب مع بروسيا دورتموند حتى 2020.