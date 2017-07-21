بسبب تهديدات بالقتل.. لاعب أرجنتيني يفسخ عقده مع ناديه

فسخ لاعب كرة القدم الأرجنتيني لياندرو دياز عقده مع نادي سان مارتن دي توكومان، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية بالأرجنتين، بعدما تلقى اللاعب تهديدا بالقتل إثر نشره صورة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها وهو يقبل قميص أتلتيكو توكومان المنافس التقليدي العنيد للفريق.

وقرر دياز ألا يلعب لفريق دي توكومان الذي تعاقد معه مؤخرا استعدادا للموسم المقبل.

واعتبر المهاجم دياز أن “سلامته وأمن عائلته في خطر” بعد تلقيه تهديدا بالقتل من مجهولين، حسبما أفادت صحيفة “لا جاسيتا دي توكومان” اليوم الجمعة.

ورد دياز “25 عاما” الذي لعب في الماضي لأتلتيكو توكومان بين 2014 و2015 ، على انتقادات الجماهير قائلا “لم أتوقع أبدا أن أتعرض لموقف كهذا”.

وأوضح اللاعب أنه تلقى تهديدات تتعلق بمنزل والدته الذي كان يعيش فيه في توكومان ولهذا اضطر للسفر إلى العاصمة بوينس آيرس.

وأشارت تقارير إخبارية اليوم إلى أن اللاعب قد ينتقل إلى فيراكروز المكسيكي بعدما فسخ عقده مع سان مارتن.