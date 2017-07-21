الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يستبعد زنجبار من عضويته

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تغييرات على نظامه الأساسي، اليوم الجمعة، ليتوافق مع إصلاحات يجريها الاتحاد الدولي (الفيفا) عقب فضيحة فساد ضربت المؤسسة الدولية، واستبعد زنجبار من عضويته قائلًا: إن إجراءات قبول عضويتها انتهكت لوائحه.

وفي اجتماع غير عادي للجمعية العمومية في المغرب، وافق الاتحاد الأفريقي على طائفة من التغييرات الفنية التي تتعلق بإجراءات التصويت والعملية الانتخابية وتعيين العاملين ووضع حد أقصى للسن بالنسبة لأعضاء اللجان يبلغ 70 عامًا، مع إخضاعهم لاختبارات للكشف عن مدى أهليتهم لتولي المناصب.

واضطر الاتحاد الأفريقي لاستبعاد زنجبار من عضويته بعد مرور أربعة أشهر فقط على قبول عضوية الجزيرة التي تشكل جزءًا من تنزانيا، لكنها تمارس كرة القدم بشكل مستقل عبر مسابقات إقليمية لتكون العضو رقم 55 في الاتحاد.

وقال أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي، أمام اجتماع الجمعية العمومية: “تم قبول عضويتها دون النظر بشكل صحيح إلى النظام الأساسي وهو أمر واضح وضوح الشمس”.

وتابع: “لا يمكن للاتحاد الأفريقي قبول عضوية اتحادين مختلفين ينتميان للدولة نفسها. وتعريف كلمة دولة ينبع من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة”.