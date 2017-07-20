“نايك” تخصص طائرة تقل رونالدو في تحركاته (صور)

التقط كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد وقائد البرتغال صورة إلى جوار طائرة خاصة تحمل علامة شركة “نايك” الأمريكية المنتجة للملابس والمستلزمات الرياضية وأحد أكبر رعاة “الدون.

ويقضي الهداف البالغ عمره 32 عاما إجازته حاليا بعيدا عن بعثة الفريق التي تستعد للموسم الجديد في لوس أنجلوس بعد مساعدة البرتغال في الوصول إلى قبل نهائي كأس القارات في روسيا.

وتملك نايك عدة طائرات خاصة في مقرها في ولاية أوريغون الأمريكية وتمنح هذه الطائرات لموظفيها البارزين أو عملائها الأشهر في العالم للانتقال بها في كافة أنحاء العالم وبالطبع رونالدو واحد منهم.

ويرتبط رونالدو بعقد رعاية مدى الحياة مع الشركة الأمريكية لإنتاج الملابس والمستلزمات الرياضية ولا شك أنه أحد أهم عملائها.

وما زال أمام رونالدو أسبوعان قبل الانضمام لفريقه ريال مدريد في نهاية الشهر الحالي لبدء الاستعداد للموسم الجديد حيث منحه مدربه زين الدين زيدان إجازة إضافية بسبب مشاركته في كأس القارات.

واستقبل رونالدو طفليه التوأم من أم بديلة في الولايات المتحدة الأمريكية هما إيفا وماتيو وأكدت صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز (22 عاما) أنها حامل.

وردا على سؤال لصحيفة “إل موندو” الإسبانية عما إذا كان نجم ريال مدريد سيكون سعيدا بإنجاب طفل آخر قال رونالدو “نعم بالطبع”.

واعترف رونالدو أيضا بأن الأطفال حديثي الولادة هدية “ثمينة” وأنه لديه الكثير من الوقت لتعلم كيفية تغيير الحفاضات لهما.

وألمحت عارضة الأزياء الإسبانية إلى أنها مستعدة للزواج من رونالدو حيث بدأت في متابعة العديد من حسابات العلامات التجارية العالمية المنتجة لملابس الزفاف.