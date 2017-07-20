الإصابة تجبر ألكانتارا لعدم استكمال جولة بايرن ميونخ الآسيوية

المصدر: د -ب-أ

اضطر لاعب وسط الملعب الأسباني تياغو ألكانتارا، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، للعودة إلى ألمانيا وعدم استكمال جولة الفريق الآسيوية استعدادا للموسم الجديد، عقب تعرضه لإصابة في ربلة الساق (السمانة)، حسبما أعلن حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) في المواسم الخمسة الأخيرة اليوم الخميس.

وتعرض تياغو “26 عاما” لكدمة عنيفة في ربلة ساقه الأيسر، ليضطر لعدم إكمال تدريب الفريق خلال معسكره الآسيوي بمدينة شنغهاي الصينية.

ومن المتوقع أن يعود ألكانتارا إلى تدريبات بايرن بشكل طبيعي فور عودة الفريق البافاري إلى ألمانيا.