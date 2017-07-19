المدير الرياضي السابق لبايرن ميونخ: توماس مولر هو مستقبل النادي البافاري

المصدر: د -ب-أ

أعلن ماتياس سامر، المدير الرياضي السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء دعمه للمهاجم توماس مولر بعد تعاقد النادي البافاري مع الكولومبي خاميس رودريجيز.

وقال سامر في مقابلة مع موقع “يوروسبورت” على الإنترنت “بالنسبة لي توماس مولر، بجانب لاعبين آخرين، هو روح ومستقبل بايرن ميونخ وعلى النادي أن يعي هذا الأمر”.

ويرى سامر أن على كارل هانز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ وأولي هونيس، رئيس النادي، استخدام نفوذهما لدعم أهمية شخص مثل مولر.

وأضاف سامر، الذي شغل منصب المدير الرياضي للنادي الألماني في الفترة ما بين عامي 2012 و2016، قائلا “هذا واجب مهم للغاية لقيادات النادي”.

ويعتبر رودريجيز، الذي انضم لبايرن ميونخ معارا من ريال مدريد الإسباني لمدة عامين، منافسا كبيرا لمولر.

ورغم ذلك، يرى سامر أن اللاعب الكولومبي “26 عاما” يعاني من بعض القصور الفني فيما يتعلق بمركزه داخل الملعب.

واستطرد اللاعب الألماني السابق قائلا “لا يمكنه اللعب على الأجناب، تنقصه السرعة”.

وأشار سامر إلى أن المركز الأفضل بالنسبة لرودريجيز، هداف بطولة كأس العالم 2014، هو المهاجم الثاني خلف رأس الحربة.

وأكد سامر أن رودريجيز حقق إنجازا تاريخيا فيما يتعلق باهتمام مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انضمامه لبايرن ميونخ، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن القيمة الرياضية لها الأولوية.