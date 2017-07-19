إعلان الموعد الرسمي لإقامة قرعة الموسم الجديد للدوري الإسباني

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه سيعتمد جدول مباريات الدوري الإسباني (الليغا) لموسم 2017/2018، بعد غد الجمعة.

وكان من المقرر أن تقام قرعة مباريات الموسم الجديد من المسابقة الإسبانية، غدا الخميس، ولكن الاتحاد أعلن، أمس الثلاثاء، من خلال بيان له أنه أرجأ هذا الإجراء لأجل غير مسمى بعد القبض على رئيسه أنخيل ماريا بيار، في إطار عملية أمنية للسلطات الأسبانية لمكافحة الفساد.

بيد أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني توصلا لاتفاق من أجل عدم تأخير القرعة، التي تقرر إقامتها بعد غد الجمعة في الثانية عشرة ظهرا بتوقيت إسبانيا (العاشرة صباحا بتوقيت غرينيتش) في مقر الاتحاد.

وألقي القبض على بيار، أمس الثلاثاء، بعد الاشتباه في ارتكابه جرائم تزوير مستندات وفساد واختلاس أموال، حيث من المقرر أن يدلي بأقواله، غدا الخميس، أمام أحد قضاة التحقيق.