مباراة في البرازيل تنتهي بمشاهد فوضى.. تعرف على السبب (فيديو)

انتهت مباراة في دوري الدرجة الثانية البرازيلي لكرة القدم بمشاهد فوضى، بعدما رفع مساعد الحكم رايته معلنًا وجود تسلل ليتوقف الفريق الذي كانت الكرة في ملعبه عن اللعب، بينما واصل الفريق المنافس هجومه ليضع الكرة في الشباك ويحتسب الحكم هدفًا. وتوقفت المباراة التي أقيمت، أمس الثلاثاء، لمدة 13 دقيقة بعدما أحاط لاعبون غاضبون من الفريق الخاسر لوفردينس بالحكم احتجاجًا على الهدف المثير للجدل الذي منح إنترناسيونال، بطل أمريكا الجنوبية السابق، الفوز 1 – صفر.

حدثت الواقعة في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما انطلق وليام بوتكر، مهاجم إنترناسيونال، لاستقبال كرة من الجهة اليمنى ورفع مساعد الحكم رايته معلنًا وجود تسلل، لكن بوتكر لم يلمس الكرة وتوقف دفاع لوفردينس عن اللعب.

ووصلت الكرة إلى جواندرسون، مهاجم إنترناسيونال، وأشار الحكم باستمرار اللعب ليخفض الحكم المساعد رايته فجأة.

ومع اعتقاد دفاع لوفردينس أن اللعب توقف مرر جواندرسون الكرة إلى بوتكر الذي وضعها في الشباك الخالية، وانطلق لاعبو إنترناسيونال للاحتفال، بينما أحاط لاعبو المنافس بالحكم.

ورفض لاعبو لوفردينس في البداية استكمال المباراة وخرج بعضهم من الملعب قبل أن يقنعهم مسؤولون بالعودة.

ويلعب إنترناسيونال، الفائز مرتين بلقب كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية وبطل البرازيل ثلاث مرات، في الدرجة الثانية لأول مرة بعد هبوطه الموسم الماضي.