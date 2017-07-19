لايبزغ يرفض عرضًا خرافيًا من ليفربول لبيع نابي كيتا

نفى الملياردير النمساوي ديتريش ماتيشيتز، الداعم لنادي لايبزغ الألماني، اليوم الأربعاء، بشكل قاطع وجود أية نية لبيع نجم خط الوسط نابي كيتا ورحيله عن الفريق، الذي يستعد لخوض دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

وقال ماتيشيتز، الشريك المؤسس بشركة “ريد بول” الراعية للايبزغ، في تصريحات لصحيفة “شبورت بيلد” إن وصيف بطل الدوري الألماني (بوندسليغا) لن يبيع أيًا من لاعبيه “فقط لجمع المال”.

وكان لايبزغ قد رفض مؤخرًا عرضًا قيمته 75 مليون يورو (3ر86 مليون دولار) للتعاقد مع الغيني الدولي كيتا وأبدى عدم رغبته في تلقي عروض أخرى للاعب.

وقال ماتيشيتز: “لا سبيل إلى ذلك! لا يزال (كيتا) مرتبطًا بعقد وسيلتزم به.. ما كان ذلك سيعد مؤشرًا لاهتزاز الثقة أمام جماهيرنا فقط، وإنما كان سيشكل أيضًا مؤشرًا سلبيًا بالنسبة للاعبينا الآخرين ، منهم على سبيل المثال (المهاجم الألماني) تيمو فيرنر المطلوب هو الآخر”.

وكان ليفربول الإنجليزي، الذي يدربه المدير الفني الألماني يورغن كلوب، مرشحًا بقوة في الأسابيع الأخيرة للتعاقد مع كيتا.

ويتوقع أن يواجه لايبزغ موسمًا أكثر صعوبة من موسمه الماضي في البوندسليغا، حيث يشارك بانتظام خلال الموسم الجديد في المنافسات الأوروبية وهو ما سيختبر صلابة الفريق وتماسكه بشكل أكثر دقة.

وانضم عدد من اللاعبين الشبان إلى لايبزغ هذا الصيف لكن ماتيشيتز أكد أن قرار بيع أي لاعب سيتخذ بحذر شديد.