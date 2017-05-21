فريق أمريكي مغمور يروج لقميصه بتلميحات جنسية (صور)

استخدم فريق شريفيبورت رافترز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين ملابس شهيرة في لعبة البيسبول وتحمل اسم برنامج بريطاني شهير في الترويج لقميصه الجديد.

وتشتهر هذه الألوان في لعبة البيسبول لكن النادي الأمريكي بدأ في استخدامها خلال مبارياته عبر الترويج لقميصه الجديد من خلال شخصية عامل البناء المجتهد الشهيرة في أحد البرامج التلفزيونية في بريطانيا.

واستخدم النادي الأمريكي التلميحات الجنسية للترويج للقميص مستغلًا مواصفات عامل البناء النشيط الذي يعمل يوميًا ويتأنق في ملابسه ويذهب لعمله الصعب دون أن يجلس خلف مكتب أو لوحة مفاتيح لجهاز كمبيوتر.

وكذلك وصف الشخصية البريطانية الشهيرة بأنها لا تستخدم أنظمة غذائية معينة مثل بعض الناس لأنه يعتمد على الرياضة في عمله.

لكن رغم كل هذه الأساليب من الترويج هل يفلح النادي في بيع الكثير من قمصانه اعتمادًا على هذه الفكرة الغريبة حقا؟