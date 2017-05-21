بايرن ميونخ ينوي اقتحام الميركاتو.. تعرف على المبلغ الذي سينفقه

أكد أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم أن فريقه مستعد لإنفاق مبالغ طائلة من أجل المنافسة على جميع الأصعدة في السنوات المقبلة.

وقال هونيس على هامش احتفالات بايرن ميونخ بتسلّم درع البوندسليغا أن إدارة النادي والمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيناقشان خلال الأيام والأسابيع القادمة الاستراتيجية التي سيتم اتباعها، مع إمكانية بيع لاعبين بالفريق أيضًا.

ولم يستبعد هونيس إمكانية إنفاق 100 مليون يورو (112 مليون دولار) على صفقات اللاعبين، ولكن ليس مقابل شراء لاعب واحد، لكنه ألمح “قد نقوم بأمر لم نفعله من قبل” إذا أراد بايرن ميونخ حقًا التعاقد مع لاعب بعينه”.

وأضاف “إذا أردنا تعزيز صفوفنا فعلينا شراء نجوم حقيقيين، سيكون الأمر بالتأكيد مزيجًا بين اللاعبين أصحاب الخبرة وأصحاب المستقبل”.

وأشار “المشكلة هي أنك في سوق حيث يتم مناقشة قيمة الصفقات مقابل مبالغ لا نعتبرها ممكنة حتى الآن”.

ويتطلع بايرن ميونخ لتعزيز صفوفه بحثًا عن أكثر من مجرد التتويج بلقب البوندسليغا 5 مرات متتالية، نظرًا لأن الفريق خرج من دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني كما خسر في المربع الذهبي لكأس ألمانيا على يد بروسيا دورتموند.

وقال هونيس “أعتقد أنه استثناء أننا فزنا بلقب وحيد هذا العام، عبر هذا الفريق ومن خلال هذه الروح سيكون من الممكن تحقيق المزيد”.

وتعاقد بايرن ميونخ بالفعل مع ثنائي هوفنهايم، المدافع نيكلاس سولي ولاعب الوسط سيباستيان رودي من أجل الموسم الجديد، وهناك تكهنات بشأن سعي الفريق للتعاقد مع ليون جوريتزكا لاعب وسط شالكة.

وبعد اعتزال القائد فيليب لام ولاعب الوسط الإسباني تشابي ألونسو واقتراب الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن من السير على نفس النهج، تعهد أولي هونيس رئيس بايرن ميونخ بصفقات من العيار الثقيل في فترة الانتقالات الصيفية من أجل زيادة القدرة على المنافسة الموسم المقبل.