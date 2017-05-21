إضاعة أول ركلة جزاء محتسبة بطريقة “تقنية الفيديو” في مونديال الشباب

أوقف الجواتيمالي والتر لوبيز، حكم مباراة أوروغواي وإيطاليا في مونديال كأس العالم للشباب 2017 المقامة حالياً في كوريا الجنوبية، المباراة من أجل احتساب ركلة جزاء معتمدا على “تقنية الفيديو”.

وشهدت الدقيقة 42 هجمة لصالح أورغواي، حيث وصلت كرة عرضية إلى مهاجم أوروغواي، غير أن أحد مدافعي إيطاليا أعاقه إعاقة غير واضحة وهو يسددها، لينجح حارس المرمى في التصدي لها.

وبعد مرور أكثر من دقيقة على الواقعة، تلقى الحكم تنبيها عبر سماعة الرأس بأن “تكنولوجيا الفيديو” أوضحت أنه كانت هناك إعاقة لمهاجم أورغواي، ليقرر الحكم إيقاف اللعب واحتساب ركلة جزاء، تقدم لها قائد الفريق دييغو دي لاكروز، غير أن حارس إيطاليا المتألق أندريا زاكانيو تصدى لها بنجاح.

يذكر أن الحكم الإماراتي محمد عبدالله، الذي أدار مباراة إنجلترا والأرجنتين في المجموعة الأولى، أمس السبت، كان أول حكم يقوم بإشهار البطاقة الحمراء لأحد اللاعبين في إحدى البطولات العالمية اعتمادا على تقنية الفيديو.

يذكر أن أول بطولة تنظم تحت مظلة الاتحاد الدولي (فيفا) شهدت الاستعانة بـ”تكنولوجيا الفيديو” لمساعدة التحكيم كانت كأس العالم للأندية التي أقيمت في ديسمبر الماضي باليابان.