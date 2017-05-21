إيران تلدغ كوستاريكا بهدف قاتل في مونديال الشباب

اقتنص المنتخب الإيراني فوزا ثمينا من نظيره كوستاريكا 1 /صفر، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم للشباب تحت 20 عاما بكوريا الجنوبية.

واقتسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب في الشوط الأول، لكن مع ندرة الفرص على المرميين.

وأهدر محمد سلطاني فرصة للمنتخب الإيراني كما أهدر جوناثان مارتينيز هدفا محققا لكوستاريكا.

وكاد منتخب كوستاريكا ينهي الشوط الأول متقدما بهدف بعدما انفرد إيان سميث بالمرمى، لكنه تباطأ في التسديد ليتدخل الدفاع الإيراني وينقذ الموقف.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الفريقان بحثهما عن هدف السبق وهو ما كاد يتحقق عن طريق مارتينيز لصالح المنتخب الكوستاريكي خلال الدقائق الأولى ورد المنتخب الإيراني بهجمة سريعة انتهت بضربة رأس من رضا جعفري لكنها لمست الشباك الخارجية للمرمى ثم سدد اوميد نورفكان برأسه أيضا لكن العارضة وقفت له بالمرصاد ليَضيع هدف مؤكد لإيران.

وقبل تسع دقائق من النهاية سجل محمد مهدي مهدي خاني هدف الفوز القاتل لإيران بعدما تلقى تمريرة متقنة في الناحية اليسرى ليتسلم الكرة بمهارة وسدد كرة قوية بقدمه اليمنى عرفت طريقها لشباك الحارس إيريك بينيدا.

وحصد منتخب إيران أول ثلاث نقاط له ليقتسم صدارة المجموعة الثالثة بفارق هدف خلف منتخب زامبيا الذي تغلب على البرتغال 2/1.

بينما، أحبط المنتخب الياباني مخطط نظيره جنوب أفريقيا وفاز عليه 2 /1، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وتقدم منتخب جنوب أفريقيا بهدف في الدقيقة السابعة إثر تمريرة من جرانت مارغيمان خدعت الحارس الياباني ريوسوكي كوجيما وسكنت الشباك.

وأدرك المنتخب الياباني التعادل مع بداية الشوط الثاني عن طريق كوكي أوغاوا الذي انفرد بالحارس موندي مبوتو وسدد دون عناء في الشباك.

وجاء الهدف الثاني لمنتخب الساموراي في الدقيقة 72 بتوقيع ريتسو دوان عبر تسديدة قوية في الزاوية البعيدة.

وتصدر المنتخب الياباني المجموعة الرابعة مؤقتا برصيد ثلاث نقاط انتظارا لما ستسفر عنه مباراة إيطاليا مع أوروغواي.