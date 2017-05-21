زامبيا تستهل مشوارها في مونديال الشباب بالفوز على البرتغال

استهل المنتخب الزامبي مشواره في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا بكوريا الجنوبية بفوز مثير على نظيره البرتغالي 2 /1، اليوم الأحد، في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة.

وبدأت المباراة وسط سيطرة من جانب الفريق البرتغالي بحثا عن تسجيل هدف مبكر يشعل به المباراة في الوقت الذي اضطر فيه الفريق الزامبي للتراجع بكامل خطوطه لصد طوفان هجمات المنافس.

وكان كساداس قريبًا من افتتاح التسجيل للبرتغال خلال الدقائق الأولى عبر تسديدة قوية من مسافة بعيدة لكن الحارس الزامبي مانغاني باندا وقف له بالمرصاد.

ورد منتخب زامبيا بهجمة سريعة انتهت بتسديدة قوية من كونليد لوشانغا، ولكن الحارس البرتغالي دييغو كوستا أنقذ الموقف بثبات.

وكاد الفريق البرتغالي أن يحقق مبتغاه ويتقدم بهدف عن طريق دييغو غونزالفيس الذي تلقى تمريرة رائعة من دييغو دالوت لكن مانغاني باندا أبعد الكرة من على خط المرمى.

بداية الشوط الثاني لم تختلف كثيرًا عما حدث في الشوط الأول حيث مزيدًا من الفاعلية الهجومية للبرتغال يقابلها استبسال دفاعي من جانب الفريق الزامبي.

وبمرور الوقت بدأ المنتخب الزامبي يفرض كلمته على أجواء المباراة وتمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 51 عن طريق إدوارد تشيلوفيا بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من فاشيون ساكالا لم يجد معها أية صعوبة في هز الشباك.

وبعد أن صنع الهدف الأول تكفل ساكالا بتسجيل الهدف الثاني لزامبيا في الدقيقة 76 بعد وصلة من المهارات الفردية قبل أن يسدد كرة قوية بقدمه اليسرى في الشباك.

ورد منتخب البرتغال بهدف في الوقت بدل الضائع عن طريق البديل هيلدر عندما استغل كرة عائدة من الحارس الزامبي ليسدد من خارج منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.

وحصد منتخب زامبيا أول ثلاث نقاط له ليتصدر المجموعة الثالثة انتظارًا لما ستسفر عنه مباراة إيران مع كوستاريكا.