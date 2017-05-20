إبراهيموفيتش يصدم الجميع ويؤكّد جاهزيته لنهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

ادّعى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد جاهزيته للمشاركة في نهائي الدوري الأوروبي الذي يجمع فريقه بأياكس أمستردام الهولندي الأربعاء القادم في بلده الأصلي السويد، رغم معاناته من إصابة خطيرة تستوجب غيابه لعدة أشهر عن الملاعب.

ونشر النجم السويدي صورة له على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” يمشي في مسبح وعلّق بالقول: “جاهز للنهائي”.

والظاهر أن المهاجم المخضرم يؤكد مقولة الأطباء الذين أجروا له عملية جراحية في الركبة مؤخرًا والذين أكدوا أنه يمتلك جسمًا قويًا.

وأُصيب إبراهيموفيتش في الركبة خلال إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام أندرلخت البلجيكي في أبريل الماضي.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة أياكس (فريق إبراهيموفيتش السابق) في 24 من الشهر الحالي في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، ويتأهل الفائز من المواجهة مباشرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.