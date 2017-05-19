الفيفا يقرر استخدام تقنية عين الصقر في 3 بطولات.. تعرف عليها

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة أن الاختيار وقع على تقنية عين الصقر لاستخدامها في نظام مراجعة الفيديو لمساعدة الحكام في 3 بطولات مقبلة تابعة للفيفا.

وأوضح الفيفا أنه تم توقيع عقد لاستخدام تقنية عين الصقر في بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عامًا) التي تنطلق غدًا السبت وتستمر حتى 11 يونيو المقبل في كوريا الجنوبية ، وكأس القارات 2017 المقررة في روسيا بين 17 يونيو والثاني من يوليو، وكأس العالم للأندية المقررة في الإمارات بين السادس و16 من كانون ديسمبر ، وذلك بعد “مناقصة شاملة”.



وسوف تستخدم التكنولوجيا في مساعدة الحكام في التعامل فقط مع “الأخطاء الواضحة في اللعبات الحاسمة للمباريات”، مثل الأهداف وضربات الجزاء والأخطاء التي تستدعي بطاقات حمراء.

ويجرى تطبيق استخدام الفيديو لمساعدة الحكام حاليا ضمن مرحلة تجريبية لمدة عامين، ولا يزال بانتظار التصديق النهائي من قبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) المسؤول عن وضع قوانين اللعبة.