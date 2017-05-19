ضابطة شرطة تدير مباريات الدوري الألماني الموسم المقبل

ستصبح الحكمة بيبيانا ستينهاوس أول حكمة تدير مباريات الدوري الألماني للدرجة الأولى، “بوندسليغا”، بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية: إن ستينهاوس (38 عامًا) تعمل ضابطة شرطة، وأدارت مباريات في دوري الدرجة الثانية خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.

وجاء اختيار ستينهاوس لتكون ضمن 4 أسماء جديدة لحكام سيقومون بإدارة مباريات لأول مرة في دوري الدرجة الأولى الألماني، وهو الأمر الذي جعلها تشعر بسعادة كبيرة.

وقالت ستينهاوس: “قيادة مباريات في دوري الدرجة الأولى كان أحد أحلامي، والآن يتحقق، أشعر بفخر شديد”.

وأوضحت “بيلد” أن ستينهاوس قدّمت أداءً مميزًا في مباريات دوري الدرجة الثانية، وهو ما ساعد على اختيارها لإدارة مباريات في الدرجة الأولى.

وستدير الحكمة الألمانية المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا فئة السيدات، بين ليون وباريس سان جيرمان، في الأول من الشهر المقبل.