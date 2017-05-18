رئيس موناكو يحسم موقفه بشأن بيع مبابي

أغلق فاديم فاسيليف نائب رئيس فريق موناكو الفرنسي الباب أمام الأندية الراغبة في ضم نجمه الشاب كليان مبابي وأكد بقاءه مهما كانت العروض.

وقال فاسيليف حول كليان المهاجم الشاب: “سيبقى معنا مهما كانت العروض التي ستقدمها فرق أخرى ومهما كان المبلغ المقترح”.

وأكد نائب رئيس موناكو أن وضع الفريق المالي تغيّر بشكل كبير وقال: “قبل 2014 كان وضع الفريق المالي يسمح ببيع نجوم كبار كجيمس رودريغيز، لكننا حاليًا تجاوزنا الوضع بشكل جيّد ونملك الإمكانيات المالية للحفاظ على نجوم الفريق”.

وعبر فاسيليف عن سعادة مبابي باللعب في موناكو وقال: “مبابي سعيد هنا في موناكو، يشعر أنه محمي بالإضافة إلى أنه يلعب مع المنتخب الفرنسي، ويريد لعب كأس العالم العام القادم”.

وتتفاوض إدارة موناكو مع عائلة النجم الشاب لضمان بقائه عبر زيادة راتبه ومنحه عقدًا جديدًا لحمايته من أطماع أندية كبرى خاصة ريال مدريد الذي عبّر عن رغبة قوية في ضمه مستغلًا حب اللاعب للفريق الملكي ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان.