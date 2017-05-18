استقالة بيلاي وبوبير من لجنة الحوكمة بالفيفا.. تعرّف على السبب

أكّد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، أن الجنوب أفريقية نافي بيلاي والسويسري رون بوبير استقالا من لجنة الحوكمة التابعة للاتحاد.

وكانت بيلاي، المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعمل في اللجنة منذ كانون الثاني/يناير. كما يعد بوبير خبيرا في مجال حقوق الإنسان.

وكان بيلاي وبوبيير من بين أربعة أعضاء مستقلين يعملون في اللجنة.

وجاءت هذه الأخبار بعد أسبوع، عقب عدم ترشيح الرئيس السابق للجنة البرتغالي لويس مادورو، لفترة أخرى من قبل مجلس فيفا.

واستبدل مادورو بالهندي موكولو مودغال في كونغرس فيفا الذي أقيم في البحرين 11 أيار/مايو الجاري.